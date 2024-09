Héctor Herrera se siente en condiciones de jugar con México

El mediocampista no se explica porqué Javier Aguirre no convoca a elementos de la MLS

La MLS superó a la Liga MX en la Leagues Cup y en torneos recientes se ha demostrado también que las distancias se han acortado. Por tal motivo, el mediocampista mexicano del Houston Dynamo, Héctor Herrera, se mostró sorprendido por el hecho de que el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, no haya tomado en cuenta a jugadores de la liga estadounidense.

"No sé por qué no somos tomados en cuenta de la misma manera que si estuviéramos en México, últimamente está demostrado que las ligas están al mismo nivel o tal vez estemos un 'pelín' arriba de la liga mexicana".

Así se ve Héctor Herrera con los colores del Houston Dynamo El mexicano ya posó con los colores de su nuevo equipo

Entrevistado por la cadena ESPN, Herrera destacó que él siente que personalmente pasa por un buen momento, por lo que lo justo sería que se le tomara en cuenta, pues se siente orgulloso de ser mexicano y cree que cuenta con lo suficiente para aportarle al Tricolor.

"Yo creo que la MLS está pasando por un buen momento y crecimiento, no sé si me tomen en cuenta levantando la mano, pero preparándome por si en un momento llega la oportunidad o creen que puedo aportarles en algo. El año pasado estuve en un gran momento, este año me costó por la operación, pero ahora me siento bien de nuevo".

Claro que Héctor Herrera está en el XI ideal de la MLS

Sin embargo, el mediocampista destacó que pese a la buena etapa por la que atraviesa, no ha podido hablar al respecto ni con Aguirre, ni con su auxiliar Rafael Márquez, pero tiene fe en que haya apertura y se tome en cuenta su ayuda.

"No he tenido contacto con ninguno de ellos. Yo spero que les vaya muy bien, que le ayuden mucho a la Selección, somos mexicanos y queremos siempre lo mejor para nuestro país, por supuesto que me gustaría estar ahí, pero las decisiones las toman ellos".