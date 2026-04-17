Germán Berterame le roba el show a Lionel Messi

Héctor Cantú

En el Inter Miami sabían que era cuestión de tiempo para que la bestia goleadora que estaba dormida en Germán Berterame, despertara.

Y así sucedió en el duelo donde Las Garzas se impusieron 2-3 ante Colorado Rapids en la Major League Soccer.

GERMÁN. BERTERAME.



Two goals in two games for the @InterMiamiCF man. 🔥 pic.twitter.com/P82QIfXKFc — Major League Soccer (@MLS) April 18, 2026

El delantero mexicano marcó por segundo partido consecutivo, se mandó una gran asistencia y además fue un referente importantísimo para que el equipo de la Florida se quedara con los tres puntos.

Con un nuevo estratega en el banquillo, Berterame se echó al equipo al hombro en los 89 minutos que estuvo sobre el terreno de juego.

Palabras de la figura y autor del segundo gol. Vamos Berte! 🤩👏 pic.twitter.com/cbsZmWZBBE — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 19, 2026

Berte completó 10 de los 14 pases intentados sobre la cancha y finalizó el partido con 4 contribuciones a la defensiva además de haber recuperado dos pelotas.

Al finalizar, el delantero mexicano que busca un boleto al Mundial con la Selección Mexicana, fue reconocido como el MVP del encuentro, el primero que logra desde que llegó al futbol de los Estados Unidos.