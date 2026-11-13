Héctor Cantú

Brian Schwake, portero de Nashville SC, fue reconocido con el premio a la Atajada del Año de la MLS gracias a una espectacular intervención con los pies que evitó un gol prácticamente cantado.

A pocos días del inicio de los playoffs, la liga anunció al ganador del reconocimiento, elegido mediante la votación de los aficionados para distinguir la mejor atajada de la temporada regular.

Still in disbelief over this incredible stop. ? @NashvilleSC's Brian Schwake takes home the Save of the Year! https://t.co/WhicJhiFRn — Major League Soccer (@MLS) November 18, 2026

La jugada ocurrió el pasado 28 de octubre, al minuto 70, cuando Quinn Sullivan desbordó por el costado derecho y envió un centro peligroso hacia el segundo poste, donde Benjamin Bender apareció para rematar.

Aunque Schwake ya se había lanzado hacia su poste izquierdo, reaccionó de manera espectacular y consiguió desviar el balón con los pies para evitar la anotación.

El guardameta fue una pieza importante en la destacada temporada de Nashville SC, equipo que conquistó la Supporters’ Shield tras finalizar como el mejor conjunto de la fase regular.

Schwake disputó 33 partidos y terminó la campaña con un 79% de atajadas, además de recibir solamente 25 goles.

Ahora, Nashville SC se prepara para disputar la primera ronda de los playoffs ante el ganador del enfrentamiento entre Orlando City y FC Cincinnati.