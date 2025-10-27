Redacción FOX Deportes
El primer tanto de Son Heung-min en la MLS fue elegido como Gol del Año
El coreano marcó de falta en agosto pasado.
La llegada de Son Heung-min a la MLS tuvo un impacto inmediato, no solo por lo mediático de su fichaje, sino porque debutó con un golazo.
El surcoreano disputó su primer partido con Los Angeles FC el 23 de agosto de 2025, ante FC Dallas. ‘Sonny’ arrancó como titular y al minuto 6 abrió el marcador con un tiro libre.
El esférico superó la barrera y se incrustó en la escuadra, dejando sin oportunidad a Michael Collodi y dándole la ventaja momentánea al LAFC. El partido terminó con empate a un tanto.
Meses más tarde, el gol del surcoreano fue elegido como el mejor de la temporada. A continuación te lo presentamos:
¡PRIMER GOLAZO PARA SON! 🤩 Estreno goleador para el surcoreano en la #MLSenFOX. 💪 pic.twitter.com/HDjoXpbFIG— FOX Deportes (@FOXDeportes) August 24, 2025
