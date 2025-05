El LAFC no pudo contener al mejor equipo de la MLS

La noticia de que el LAFC definirá ante el América al equipo que irá al Mundial de Clubes ha acaparado la mente de los futbolistas y de la afición del cuadro californiano que ha podido medir fuerzas contra el mejor equipo de la Major League Soccer.

El cuadro californiano no pudo sostener una victoria que había conseguido en los primeros 20 minutos de juego y terminó por conformarse con un empate que, si bien les da unidades, no les da los tres puntos que los hubiera llevado para estar dentro de los 5 primeros lugares.

BRIAN GETS HIS BRACE! Assisted by Ali!



📺 https://t.co/BUEIRje67B #VWFC | #VANvLAFC pic.twitter.com/Kq7ftvTMgM