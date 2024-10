LAFC de menos a más de cara a la postemporada

El LAFC, que recientemente abrió de nuevo sus puertas al delantero mexicano Carlos Vela, logró su tercera victoria consecutiva luego de dar cuenta por la mínima diferencia de St. Louis SC.

El cuadro de Los Angeles no tuvo contratiempos para llevarse los tres puntos en un partido que se antojaba para terminar con una mejor diferencia de goles a favor de los aurinegros.

🗣️ BOUANGOOOOOL



Denis Bouanga with the strike from the top of the box 🎯#LAFCvSTL 1-0 pic.twitter.com/XHRWsSvPm3