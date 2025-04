Toluca 'refuerza' al LAFC de la MLS con una joven promesa

La Liga MX sigue siendo un ‘semillero’ de importancia para la Major League Soccer, que sigue encontrando en los clubes mexicanos talento que importar de cara a lo que resta de la temporada 2025.

Primero fue el delantero Santiago Muñoz de Santos Laguna, quien pasó a reforzar las filas de Sporting Kansas City después de una temporada para el olvido del club mexicano Santos Laguna.

Full circle for a kid from SoCal, Frankie Amaya comes home.



The Santa Ana native and former UCLA Bruin, is now in Black & Gold ⚫️🟡 pic.twitter.com/J5UJmMG566