El LA Galaxy inicia la temporada de la reivindicación

Héctor Cantú

El LA Galaxy, el equipo más ganador en la historia de la Major League Soccer, inicia su camino en la temporada 2026 con su participación en la Concacaf Champions Cup.

Luego de meses sin descanso y con el deseo de cambiar la historia triste del pasado inmediato, la Galaxia se medirá a Sporting San Miguelito en una eliminatoria, que tiene la etiqueta de ser ganable de manera obligatoria.

🏆 FIRST TO SIX 🏆 pic.twitter.com/tAH6gvgNOK — LA Galaxy (@LAGalaxy) December 7, 2024

El campeón en 2024 tuvo una temporada posterior para el olvido, donde quedó ubicado en la penúltima posición de su Conferencia con apenas 7 victorias de los 34 partidos disputados.

En la Concacaf Champions Cup, la historia tampoco fue diferente. A la Galaxia le costó trabajo eliminar al Herediano en octavos de final y en la instancia siguiente fue echado de la competición por los Tigres de la Liga MX, dejando al cuadro de california con las manos vacías.

Late night training session in Panama 🇵🇦 pic.twitter.com/osUhCEf8sK — LA Galaxy (@LAGalaxy) February 18, 2026

Será un debut interesante para la Galaxia que en menos de cuatro días intentará obtener dos victorias que le permitan soñar: con avanzar de ronda en el torneo internacional, y con recuperar el terreno perdido en el torneo anterior.