El golazo que marcó la penúltima jornada en la MLS

Héctor Cantú

La penúltima jornada de la Major League Soccer dejó grandes historias que quedarán escritas en los libros de la historia de la temporada 2025.

La más representativa de ellas, el homenaje de retiro que recibió Sergio Busquets, quien pondrá fin a su carrera como futbolista profesional una vez que termine el camino del Inter Miami en la temporada 2025.

Sin embargo, hay un gol que ha enmarcado la jornada con oro. Un disparo de larga distancia de Sebastian Berhalter, quien terminó marcando dos goles en la victoria de su equipo.

Su anotación y el aporte de Sebastian le llevaron a ser parte del equipo ideal de la semana que terminó y que ha dejado la clasificación al rojo vivo en la conferencia del oeste, donde solo quedan dos boletos disponibles para la postemporada.

El Decision Day se jugará el próximo sábado 18 de octubre donde quedará definido el campeón de goleo, el MVP de la temporada y los 18 equipos que competirán por el título que cambiará de manos.