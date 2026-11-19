Héctor Cantú

Solo una genialidad podía superar los espectaculares goles que Lionel Messi marcó durante la temporada regular de la MLS 2026.

El argentino terminó en segundo lugar en la votación al mejor gol de la temporada, cuyo ganador fue anunciado a pocas horas del inicio de los playoffs del futbol estadounidense.

A PUSKÁS-WORTHY GOLAZO ? @FIFAcom you gotta see this https://t.co/IJtbUgXLJt — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) October 18, 2026

El reconocimiento fue para Martín Ojeda, delantero de Orlando City, quien aprovechó una asistencia de Antoine Griezmann para firmar una espectacular anotación ante D.C. United.

En aquel encuentro, que terminó con victoria de los ‘Leones’ por 4-1, Ojeda recibió un pase elevado de Griezmann dentro del área y, de primera intención, conectó el balón con el tacón para enviarlo al fondo de las redes.

El delantero argentino cerró la temporada regular con 16 goles y cuatro asistencias en 28 partidos. Sin embargo, su espectacular definición ante D.C. United quedará como uno de los momentos más destacados de la campaña.