¿Cuándo se reanuda la Major League Soccer y con qué partidos?

Héctor Cantú

La Copa del Mundo 2026 está por entrar a su fase definitiva y las ligas alrededor del mundo comienzan a calentar motores.

Es el caso de la MLS, que en el horizonte ya vislumbra el reinicio de actividades con la segunda parte de la temporada 2026.

Se reanudará la actividad con solo seis partidos justo el fin de semana en que se jguarán los últimos dos partidos de la Copa del Mundo.

A new force in the middle 🎥 pic.twitter.com/SBZU0Ixvoo — Toronto FC (@TorontoFC) July 6, 2026

Montreal FC recibirá a Toronto FC en un duelo canadiense entre dos equipos que están obligados a sumar para recuperar posiciones y no quedar fuera de puestos de postemporada.

Otro de los duelos que llama poderosamente la atención será el Derbi de Los Angeles entre el Galaxy y el LAFC que probablemente no cuente con algunas de sus estrellas que estuvieron concentradas con sus selecciones.

Bolstering the midfield 💪🇨🇴



Player Arrival presented by @KLM



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El LAFC busca meterse entre las primeras posiciones de la Conferencia del Oeste, mientras que el Galaxy necesita de su sexta victoria de la temporada para salir de la novena posición de su sector.

El resto de los equipos regresará a la actividad el miércoles 22 de julio día en el que se jugarán 15 partidos.