Se acabó la aventura europea, Josh Sargent llega al Toronto FC

Josh Sargent dejará el futbol europeo por primera vez en su carrera como profesional para enrolarse al Toronto FC.

El cuadro de la MLS anunció la llegada del delantero, procedente del Norwich City, como Jugador Franquicia hasta la temporada 2030/31.

El jugador de 26 años dijo en declaraciones exclusivas para su nuevo equipo:

“Estoy emocionado de unirme al Toronto FC y comenzar una nueva etapa en mi vida con mi familia en Toronto. Agradezco a todos en el club su confianza en mí y todo el apoyo brindado durante el proceso para hacer posible esta transferencia. Desde las conversaciones iniciales con el Toronto FC, lo que más me entusiasmó del proyecto fue la ambición de ser un equipo competitivo y ganador. Estoy deseando empezar con buen pie y jugar ante toda la afición en el BMO Field”.

the warmest of welcomes 🫶 pic.twitter.com/K1VyYzwWld — Toronto FC (@TorontoFC) February 27, 2026

Nacido en O'Fallon, Missouri, hizo pruebas con diversos clubes europeos, pero eventualmente firmó con el Werder Bremen, a los 18 años. Inicialmente jugó con el segundo equipo, pero a finales de 2018 debutó con la primera plantilla.

En 2021 dejó Alemania tras disputar 83 partidos y anotar 15 goles para probar suerte con el Norwich City, donde pasó las últimas cuatro temporadas y media (156 encuentros y 56 tantos).