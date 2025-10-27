'Chucky' Lozano no es el referente de San Diego FC

Héctor Cantú

Aún se desconoce si el delantero mexicano, Hirving ‘Chucky’ Lozano, podrá ver acción en el segundo duelo de la primera ronda de la postemporada de la Major League Soccer.

Lozano, imagen principal del nuevo equipo del futbol de los Estados Unidos, fue separado de la primera plantilla por problemas de disciplina. Por ello, quedó relegado del último partido de la temporada y también del primer choque ante Portland Timbers.

Pero, la realidad es que con o sin Chucky, San Diego sigue siendo una de las potencias inesperadas de la temporada. Es decir, que Lozano no es el gran referente del equipo californiano.

Quien sí ha cargado con el peso de esta etiqueta es Anders Dreyer, quien se desempeña también como volante y delantero centro.

Con menos reflectores, Dreyer ha sido mucho más efectivo que el mexicano que busca ganarse un lugar en la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

Mientras Lozano promedia 0.3 goles por partido disputado, Dreyer le supera con 0.61. Mismo caso con las asistencias donde Anders supera en 0.12 el promedio que registra el mexicano.

En cuanto a disparos al arco, Lozano logra 1 por partido en promedio, cifra que supera con 1.43 el delantero danés.

Así se ve 'Chucky' Lozano como jugador de San Diego FC

Donde el mexicano tiene mejores registros es en dribles con un total de 5.1 por partido por el 1.54 de Anders Dreyer.

Si a la realidad revelada por las cifras, sumamos el deterioro en la imagen del ‘Chucky’ ante el problema de disciplina, queda claro que hoy por hoy, el referente es el jugador danés.