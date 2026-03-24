¿Bernardo Silva al lado de Messi? ¡Sería una locura total en la MLS!

Héctor Cantú

Las estrellas del futbol internacional siguen apuntando a la MLS y el próximo en desembarcar, podría ser el mediocampista portugués Bernardo Silva.

Según la información publicada en España, el lusitano no firmará su extensión de contrato con el Manchester City, por lo que este mismo verano quedará libre.

Con 31 años de edad, el lisboeta estaría buscando seguir su carrera profesional fuera del futbol de Europa, por lo que la idea de unirse a la MLS, no resulta descabellada.

Mucho menos cuando el equipo que le pretende es el actual campeón Inter de Miami, que tiene como su principal activo, a Lionel Messi.

Silva podría unirse al equipo de las Garzas para mejorar el mediocampo y de materializarse se convertiría, aún más, en un equipo de época al unir a dos grandes ídolos del futbol actual.

Bernardo Silva nunca ha jugado fuera de Europa desde que debutó con el Benica. Pásó cedido al Monaco y posteriormente se convirtió desde hace 9 años, en jugador activo del Manchester City que hoy comanda Pep Guardiola desde el banquillo.

Bernardo Silva, verdugo de Real Madrid y héroe de Manchester City en la Champions League

Desde entonces, Silva se ha consagrado como capitán e inamovible, no solo de los Cityzens, también de la Selección de Portugal absoluta, donde ya superó las 100 apariciones.

Por ahora, no hay indiciones de que Berardo vaya a renovar su contrato y esta puerta le deja el camino libre y solo para arribar una vez termine el Mundial 2026, al equipo de la Florida.