Roberto Carlos, el hombre que arropó y cuidó a Marcelo en el Real Madrid

Marcelo Vieira da Silva es una leyenda viviente del Real Madrid, equipo con el que lo ganó todo y en el que dejó una huella imborrable en los más de 15 años que defendió el escudo.

Pero esa historia de grandeza no hubiera sido posible sin el apoyo de otra leyenda brasileña que inscribió su nombre con letras de oro en la historia del club.

Se trata de Roberto Carlos, quien fue, según la confesión de Marcelo a la agencia EFE, como un hermano mayor cuando se unió al equipo de la capital española.

“Roberto siempre ha sido mi ídolo y cuando llegué aquí Roberto ha sido como mi hermano mayor, me ayudó un montón. Yo no tenía ni idea de que iba a pasar la Navidad en Madrid, yo pensaba que iba a volver, no tenía ni idea de que eso iba a pasar, pero poco a poco al final nos quedamos aquí y Roberto abrió las puertas de su casa para nosotros, para mi novia -ahora mujer-y mi abuelo”, detalló el sudamericano.

El mismo Marcelo ha confesado que la grandeza de Roberto Carlos fue más allá de las canchas, pues a pesar de que Vieira llegó para ocupar su lugar, Roberto le aconsejó y le impulsó para afianzarse en la posición.

“Él no se sintió como 'viene un chaval que va a jugar en mi puesto', eso para mí es especial. Eso me marcó bastante, me daba muchos consejos, cómo manejarme aquí en el Madrid, en la ciudad. Roberto siempre ha sido mi ídolo y para mí, en el tema futbolístico, es el mejor de la historia pero con diferencia: hacía todo perfecto y para mí ha sido un modelo a seguir”, agregó.

En la misma entrevista Marcelo también aseguró seguirse sintiendo en familia cada vez que visita al Real Madrid y saluda a la gente que no juega ni jugó futbol y con quienes también tiene una relación muy especial.