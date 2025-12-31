Roberto Carlos desmintió que haya sufrido un infarto

Redacción FOX Deportes

Roberto Carlos, ex jugador de la selección brasileña y el Real Madrid, confirmó este miércoles que pasó por un procedimiento "preventivo" en el corazón, pero aclaró que no sufrió un infarto y que se encuentra "bien" mientras se recupera en un hospital de Sao Paulo.

"Pasé por un procedimiento médico preventivo, previamente planeado con mi equipo médico. El procedimiento fue un éxito y estoy bien. No tuve un infarto cardíaco", expresó el exlateral izquierdo en un mensaje publicado en inglés y portugués en sus redes sociales.

La leyenda del conjunto blanco, de 52 años, dijo que está "confiado", "recuperándose bien" y "ansioso" por recuperar la forma física para reanudar sus compromisos profesionales y personales "en breve".

"Agradezco de corazón todos los mensajes de apoyo, cariño y preocupación. Quiero tranquilizar a todos de que no hay motivo para alarmarse. Muchas gracias a todo el equipo médico que cuidó de mí", añadió en su publicación, que acompañó con una foto suya tumbado en una cama de hospital.

Roberto Carlos está ingresado en un centro sanitario de São Paulo, donde se encontraba de vacaciones, tras ser intervenido por un problema cardiaco, confirmaron a EFE fuentes del Real Madrid.

El exlateral zurdo, que militó en el club merengue durante once años, entre 1996 y 2007, se sometió a una prueba en una pierna en la que padecía un trombo y se le detectó un problema en el funcionamiento del corazón, lo que motivó la intervención.

Roberto Carlos, actualmente embajador del Real Madrid, está fuera de peligro, pero como es preceptivo en estos casos, seguirá en observación al menos durante las próximas 48 horas para comprobar que su evolución es positiva.

Considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, fue campeón mundial con la selección brasileña en 2002, logró dos Copas América y una Copa Confederaciones, así como tres Ligas de Campeones, cuatro ligas españolas y dos copas intercontinentales con el Real Madrid.