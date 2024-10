Atlanta, a mantener el sueño vivo ante Montreal

Arranca la postemporada en la Major League Soccer con un duelo de pronósticos reservados en el que se enfrentarán Atlanta United y Montreal FC.

El equipo canadiense recibirá el partido decisivo en casa, con el deseo de poder repetir el resultado obtenido en los dos duelos disputados durante la temporada regular en los que se llevó la victoria.

Esta será la primera vez que ambos equipos se vean las caras en una postemporada en un historial de enfrentamientos muy parejo, donde Atlanta United lleva una ligera ventaja de 7 victorias, tres empates y cinco derrotas.

No obstante, la manera tan dramática en la que Atlanta logró clasificarse a la ronda siguiente de la temporada para pelear por el título, resultó en un golpe emocional importante que puede ser definitivo para quedarse con el boleto en disputa.

