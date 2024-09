Con Messi en la cancha, Inter Miami no pudo derrotar al Atlanta United

El Inter Miami, primer equipo clasificado a la postemporada de forma matemática, vio interrumpida su racha de tres victorias consecutivas luego de haber rescatado un empate en su visita a Atlanta United.

En un partido por demás entretenido y cerrado, ambas escuadras dividieron puntos a pesar de que Atlanta United estuvo cerca de vencer al equipo de la Florida en los últimos minutos del partido.

David Ruiz scores for @InterMiamiCF and Messi & Luis Suarez are loving it.



Ruiz scored two goals with Honduras during the international break. 🇭🇳 pic.twitter.com/0nESNJk19y — Major League Soccer (@MLS) September 19, 2024

Aunque Atlanta tuvo más peligro y desplegó mejor futbol, el Inter Miami logró ponerse arriba en el tanteador con la anotación del hondureño David Ruiz, quien aprovechó una pelota frente al área y con un zapatazo la mandó guardar.

El gol sorprendió al equipo local al que le costó mucho trabajo sobreponerse al golpe ante el dominio que había mostrado en los primeros minutos del encuentro.

Tuvo que ser hasta la segunda mitad cuando Atlanta United logró emparejar el marcador por conducto de Saba Lobanidze, quien remató con la cabeza un centro por el costado izquierdo que se escurrió entre las piernas del arquero rosado.

Leo Campana uses the deflection to his advantage.@InterMiamiCF retakes the lead against @ATLUTD. pic.twitter.com/QIvKB23Lm8 — Major League Soccer (@MLS) September 19, 2024

La historia se repitió a los 14 minutos del segundo tiempo cuando Leo Campana disparó un balón parado que terminó en gol luego de un desvío de la defensa.

Leo Messi entró a la cancha al minuto 60 para intentar cambiar la dinámica del encuentro y el Inter Miami estuvo cerca de lograrlo.

Back-to-back saves in Atlanta. 🚫



Brad Guzan denies Messi and then a crazy goal-line clearance denies Luis Suarez. pic.twitter.com/n6KIivLRf6 — Major League Soccer (@MLS) September 19, 2024

Fue el propio capitán argentino el que tuvo en sus pies la posibilidad de adelantar en el marcador a los suyos. Sin embargo, aunque el tiro salió con potencia, el arquero Brad Guzan se empleó perfectamente a fondo para ahogar el grito de gol que hubiera sifnidicado la victoria para los de la Florida.

A partir de ese momento, el Atlanta United vino de atrás y se hizo más grande y peligroso sobre la cancha.

WOW 😱 ALEXEY MIRANCHUK 😱



AN ABSOLUTE GOLAZO TO EQUALIZE FOR @ATLUTD VS. INTER MIAMI. pic.twitter.com/grgJtSSfzF — Major League Soccer (@MLS) September 19, 2024

A siete minutos del final, Alexey Miranchuk logró una verdadera maravilla de gol con un disparo lejano que se anidó en el ángulo superior derecho del guardameta para poner el 2-2 final en el encuentro.

Atlanta incluso pudo llevarse la victoria en los mismos pies de Miranchuk, pero su disparo, sumamente peligroso, pasó muy cerca del poste izquierda del guardameta.

El empate sirve de poco a Atlanta United, que sigue fuera de puestos de clasificación a lapostemporada.