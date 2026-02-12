Vladimir Guerrero Jr. ya olvidó la derrota en la Serie Mundial

Redacción FOX Deportes

Tras el amargo cierre en la Serie Mundial, Vladimir Guerrero Jr. dejó claro que el golpe quedó en el pasado. El primera base señaló que, una vez consumada la derrota, optó por reflexionar y agradecer lo vivido durante el año. “Después del último out solo le di gracias a Dios por la temporada que tuve y por la temporada que tuvo el equipo”, comentó. Para el dominicano, ese pensamiento fue clave para poder avanzar.

Guerrero Jr. explicó que el cambio de página fue inmediato y consciente. Reconoció que la derrota dolió, pero insistió en que no podía quedarse anclado en ese momento.

Vladimir Guerrero Jr.’s aiming to power Toronto back to the Postseason 💥 pic.twitter.com/i96Z1ebsuK — MLB (@MLB) February 13, 2026

“Desde ese instante pasé la página”, afirmó al hablar del cierre de la campaña pasada. Su mensaje fue directo: el pasado ya no es una carga rumbo a la nueva temporada.

De cara al siguiente año, el toletero aseguró que su enfoque es completamente distinto. Dijo sentirse más tranquilo y con mejor ánimo en comparación con el arranque del ciclo anterior.

Despite coming off a crushing Game 7 loss to the Dodgers in the World Series, Blue Jays star Vladimir Guerrero Jr. feels a positive about the outcome for the team in 2026. pic.twitter.com/Qqs2SJZ2s3 — TSN (@TSN_Sports) February 16, 2026

“Creo que esta temporada será más divertida, me siento más feliz que el año pasado”, expresó. Esa sensación, aseguró, influye de manera positiva en su preparación.

Finalmente, Guerrero Jr. mostró confianza plena en el grupo y en lo que pueden lograr. Aceptó que la herida de la Serie Mundial existió, pero ya no condiciona su mentalidad. “Tengo muy buenas sensaciones para esta temporada y sé que somos capaces de hacer muchas cosas buenas”, concluyó. Con esas palabras, dejó claro que ya está listo para el siguiente reto.