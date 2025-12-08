Hiram Marín
Los Orioles y Pete Alonso cimbran el mercado en MLB
El primera base llega a Baltimore después de un exitoso paso por los Mets
El 'Oso Polar' tiene un nuevo refugio. El productivo primera base Pete Alonso, dejó a los New York Mets y se convirtió en nuevo jugador de los Baltimore Orioles.
Alonso llega a los Orioles con un contrato de 5 años y arriba después de ser el más prolífico bateador en la historia de la franquicia neoyorquina.
Y precisamente fueron los Mets quienes con un emotivo comunicado le dieron las gracias a quien será su eterno número 20, que seguramente será retirado en el futuro.
Unas horas después, eran los Orioles los que daban a conocer el arribo del poderoso cañonero, que sin duda fortalecerá las filas del equipo oropéndola.
El canje de Pete Alonso de NYM a Baltimore es el primer gran golpe en la agencia libre de MLB previo a la temporada 2026.
