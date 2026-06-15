Vladimir Guerrero Jr., sorprendido por ser uno de los más votados rumbo al Juego de Estrellas

EFE

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. no atraviesa su mejor temporada ofensiva en las Grandes Ligas, pero eso no le impidió encabezar la votación entre los primera base de la Liga Americana en el primer boletín para el Juego de Estrellas divulgado el pasado lunes.

"Me sorprendió estar de primero", dijo Guerrero Jr. en unas declaraciones dadas a The Athletic. "Hay muchos primera base haciendo un mejor trabajo que yo. Pero yo no controlo a los fans, yo no controlo el voto".

WATCH: Vladimir Guerrero Jr. is known for being clutch when it matters most



He has an amazing -3 home runs this year!



Wow he is such a superstar 🤩 pic.twitter.com/5TpJMImuX7 — JulioIsKing (@JulioIsKing44) June 17, 2026

Hasta antes del partido de este miércoles, el inicialista dominicano, de 27 años, apenas suma tres cuadrangulares y presenta un OPS de .726 en 69 partidos disputados esta campaña, números inferiores a los de otros jugadores de su posición en el Joven Circuito.

Entre ellos destacan Ben Rice, de los Yankees de Nueva York, quien acumula 20 jonrones y un OPS de 1.007, y Nick Kurtz, de los Atléticos, con 18 cuadrangulares y un OPS de 1.000. Ambos figuran entre los candidatos al premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

El contraste resulta aún más evidente si se compara con la producción de Guerrero Jr. antes de la pausa del Juego de Estrellas de la temporada 2025, cuando en 94 juegos bateaba para .277, con 12 home runs, 46 carreras impulsadas, 59 anotadas y un OPS .818.