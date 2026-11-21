Redacción FOX Deportes

El lanzador zurdo Tarik Skubal acordó un histórico contrato de nueve años y 450 millones de dólares con los New York Mets. El acuerdo establece un nuevo récord absoluto en MLB para un pitcher, que supera el monto total de 325 millones de Yoshinobu Yamamoto y el promedio anual de 37 millones que poseía Jacob deGrom.

Además, el contrato convierte al dos veces ganador del premio Cy Young en el cuarto jugador mejor pagado en la historia de la MLB, ubicándose únicamente detrás de Juan Soto, Shohei Ohtani y Vladimir Guerrero Jr.

BREAKING: Tarik Skubal is signing with the New York Mets, per multiple reports pic.twitter.com/1aVf1ocM1h — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 22, 2026

Las condiciones del convenio incluyen una cláusula completa de no traspaso y un bono por firma de 45 millones de dólares protegido ante un eventual cierre patronal en 2027.

Con un salario promedio de 50 millones de dólares por temporada, la operación queda sujeta únicamente a que el serpentinero de 30 años supere satisfactoriamente los exámenes médicos de rigor.

Esta ‘monstruosa’ firma se concreta apenas diez días antes de que expire el convenio laboral vigente, en medio de tensas negociaciones entre los dueños de los equipos y el sindicato de peloteros por la posible implementación de un tope salarial.

En el plano deportivo, Skubal llega a Queens tras cerrar la campaña 2026 con marca de 12-7, efectividad de 2.72 y 186 ponches en 158.2 entradas lanzadas.

WELCOME TO NEW YORK, TARIK SKUBAL ? pic.twitter.com/h5CJVjhNf5 — SNY Mets (@SNY_Mets) November 22, 2026

El zurdo inició su trayectoria y brilló con los Detroit Tigers antes de ser enviado a mitad de temporada en un cambio hacia Los Angeles Dodgers, franquicia que no pudo igualar la oferta neoyorquina.

Con esta inversión encabezada por el propietario Steve Cohen, los Mets buscan apuntalar de inmediato una rotación abridora que sufrió en 2026. El equipo neoyorquino viene de registrar dos temporadas consecutivas sin clasificar a la postemporada, culminando incluso en el sótano de la División Este de la Liga Nacional pese a contar con la nómina más alta de toda la liga. Ahora, Skubal compartirá vestidor con figuras como Juan Soto y el recién extendido jardinero AJ Ewing para intentar devolver a la franquicia a los planos estelares.