Tarik Skubal encendió las alarmas de los Detroit Tigers

Redacción FOX Deportes

El dos veces ganador del Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, será sometido a una cirugía artroscópica para retirar cuerpos sueltos en el codo, luego de una recaída que presentó la noche del domingo. La intervención busca corregir una molestia que ya había encendido las alarmas días atrás.

Ni el propio lanzador ni los Tigers establecieron un plazo para su regreso. En este tipo de procedimientos, el tiempo estimado de recuperación suele oscilar entre dos y tres meses, aunque el panorama se definirá con mayor claridad una vez que se realice la operación.

Tigers place LHP Tarik Skubal on the injured list with loose bodies in his left elbow. pic.twitter.com/cKtyCmyc0V — MLB (@MLB) May 4, 2026

“Es imposible saberlo hasta que se lleve a cabo la cirugía”, explicó el manager A.J. Hinch. “Primero hay que hablar con el doctor, operarlo y después estructurar un plan de rehabilitación. Hay muchos pasos antes de pensar en su regreso. En teoría es un procedimiento relativamente sencillo, si es que se puede llamar sencillo a una cirugía”.

Skubal fue bajado de su apertura programada del lunes ante Boston, apenas cinco días después de un susto por lesión en Atlanta frente a los Braves, y será colocado en la lista de lesionados. Tyler Holton tomará la pelota en su lugar, en lo que apunta a ser otro bullpen game, mientras que Ty Madden fue llamado desde Triple-A Toledo para cubrir varias entradas.

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El escenario era justo el que temían en Detroit desde que el zurdo mostró señales de dolor en su brazo izquierdo, tomó su antebrazo y llamó al receptor Dillon Dingler al montículo durante su última salida. Aunque el domingo por la tarde aseguró que había seguido su rutina habitual y se sentía listo, más tarde sufrió una nueva molestia durante su sesión de trabajo.

“Pensé que iba avanzando muy bien”, reconoció Skubal, quien además será agente libre al final de la temporada. “Pero en la sesión de lanzamientos de ayer algo no se sintió del todo bien, y eso nos llevó a hacer estudios y obtener más información”.