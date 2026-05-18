Ronald Acuña Jr. salió de la lista de lesionados de los Braves

Redacción FOX Deportes

Ronald Acuña Jr. está oficialmente de vuelta. Los Braves activaron este lunes al venezolano desde la lista de lesionados de 10 días, previo al inicio de la serie ante los Marlins en Miami, luego de superar una distensión en el tendón de la corva izquierdo sufrida el pasado 2 de mayo frente a Colorado. Aunque no vio acción en la derrota 12-0 de Atlanta, el jardinero ya estuvo disponible para batear como emergente.

El regreso tuvo un significado especial para Acuña, ya que volvió al loanDepot park, estadio donde sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en 2021.

Ronald Acuña Jr. fue reincorporado hoy desde la lista de lesionados de los Atlanta @Braves. pic.twitter.com/EpwSYEpQst — MLB Español (@mlbespanol) May 18, 2026

El venezolano reconoció que sintió nervios desde el dugout mientras esperaba una oportunidad para entrar al juego. “Me sentía como un niño a punto de debutar en las Grandes Ligas, sinceramente estaba súper nervioso”, declaró el cinco veces All-Star.

Acuña aseguró que físicamente se encontraba listo para volver apenas unos días después de entrar a la lista de lesionados, pero decidió respetar el protocolo médico para evitar una recaída.

¡De regreso!



Ronald Acuña Jr. conversó con la prensa en Miami tras ser activado de la lista de lesionados por los Bravos de Atlanta. #BravesCountry | #ElExtrabase⚾️🇻🇪 pic.twitter.com/75hIdhvHVO — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) May 19, 2026

“Uno puede verlo como algo menor, pero eso te puede costar toda la temporada”, explicó el pelotero, quien también perdió gran parte de la campaña 2024 tras someterse a cirugía del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

El venezolano señaló que ahora enfrenta este tipo de procesos con mayor madurez y paciencia, algo que considera clave para mantenerse sano durante el resto de la temporada. “Con más experiencia y siendo más inteligente sobre eso, tuve paciencia, y ahora nos sentimos bien”, comentó Acuña, quien apunta a recuperar rápidamente su ritmo ofensivo y convertirse otra vez en la pieza central de Atlanta.