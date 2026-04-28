Golpe para los Braves: Ronald Acuña Jr. se lesionó

Redacción FOX Deportes

La estrella de los Atlanta Braves, Ronald Acuña Jr., fue colocada en la lista de lesionados de 10 días tras sufrir una distensión de grado 1 en el tendón de la corva izquierdo. La decisión se tomó luego de los estudios médicos realizados tras el incidente, con la intención de evitar una recaída y permitir una recuperación adecuada.

La lesión ocurrió durante el juego del sábado ante los Colorado Rockies, cuando el venezolano corrió hacia la primera base tras conectar un rodado. En la segunda entrada, Acuña sintió la molestia en la parte posterior de la pierna y tuvo que abandonar el campo visiblemente afectado.

#Braves Ronald Acuña Jr. left the game with a leg injury. He grabs at his hamstring almost as soon as he leaves the box. pic.twitter.com/WszGUvWG0W — Mike Kurland (@Mike_Kurland) May 3, 2026

Los exámenes posteriores confirmaron que se trata de una lesión leve, lo que en principio abre la puerta a un regreso relativamente rápido. Aun así, el cuerpo técnico optó por la cautela, consciente de que este tipo de molestias musculares pueden agravarse si no se manejan correctamente.

Antes de la lesión, Acuña registraba un inicio de temporada discreto para sus estándares, con promedio cercano a .250, dos cuadrangulares y nueve carreras impulsadas en poco más de 30 juegos.

.@jonmorosi has the latest on Braves superstar Ronald Acuña Jr. being placed on the IL with a hamstring injury. #MLBCentral pic.twitter.com/phHtZ3JjAI — MLB Network (@MLBNetwork) May 4, 2026

Su ausencia representa un golpe sensible para Atlanta, aunque el equipo se mantiene en la cima de su división en este arranque de campaña.