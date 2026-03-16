Randy Arozarena y Cal Raleigh firmaron las paces

Redacción FOX Deportes

El jardinero cubano naturalizado mexicano Randy Arozarena, aseguró que todo está en orden entre él y su compañero de los Seattle Mariners, el catcher Cal Raleigh, luego de los comentarios con lenguaje altisonante que hizo sobre él durante el Clásico Mundial de Béisbol.

“Entiendo que, con el Opening Day a pocos días, no quiero que esto sea una distracción”, declaró en un comunicado proporcionado por los Mariners el sábado. “Cal y yo ya hablamos, y me disculpé por lo que dije después del juego. Nada de lo que pasó en el WBC cambia el hecho de que somos hermanos y compañeros de equipo.

Randy Arozarena rompe el silencio tras el incómodo momento con Cal Raleigh El mexicano respondió al gesto no correspondido en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Él es familia, y ambos estamos enfocados en ayudar a los Mariners a ganar la Serie Mundial.”

Raleigh también expresó su aprecio por Arozarena tras la derrota 7-1 de Seattle ante los Chicago Cubs en un juego de la Cactus League el sábado por la noche.

“Lo hablamos y todo salió muy bien”, dijo Raleigh. “Randy sabe que lo quiero, que es como un hermano, y eso ya quedó en el pasado. Ninguno de los dos va a arrastrar esto. Estamos en un buen momento. Ambos nos disculpamos y quedamos en paz, y también estamos felices de estar aquí. Fue muy bueno entrar al clubhouse y ver a todos. Tan divertido como fue el WBC, también fue agradable volver. Se siente como si la familia estuviera reunida otra vez.”

Cal Raleigh declined to shake hands with his Mariners teammate Randy Arozarena 😳



(via @EvaLaMorte) pic.twitter.com/MMauZFb46k — Bleacher Report (@BleacherReport) March 10, 2026

El conflicto entre ambos surgió durante el triunfo de Estados Unidos sobre México en la fase de grupos del WBC. En ese juego del 9 de marzo, Raleigh (con el equipo estadounidense) rechazó un saludo de Arozarena cuando este se presentó a batear por México.

Después del juego, Arozarena utilizó lenguaje ofensivo al referirse a Raleigh en una entrevista con el periodista mexicano Luis Gilbert, diciendo que podía “irse al diablo” y “al infierno”, entre otras cosas.

Arozarena evitó profundizar en el tema al reincorporarse a los Mariners en la semana, señalando que “el WBC ya quedó atrás”. Raleigh también restó importancia a la situación al día siguiente, reiterando que no había problema entre ellos y ofreciendo disculpas si Arozarena sintió que le faltó al respeto.

Ahora, ambos buscarán liderar a Seattle rumbo a títulos consecutivos del Oeste de la Liga Americana y otra carrera profunda en postemporada. Arozarena conectó 27 home runs en 2025, con 76 impulsadas y 31 bases robadas. Raleigh, por su parte, hizo historia con 60 cuadrangulares, la mayor cifra para un catcher en una sola temporada.

Los Mariners iniciarán su campaña con una serie de cuatro juegos en casa ante los Cleveland Guardians el jueves.