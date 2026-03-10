Publicación: martes 10 de marzo de 2026

Karla Villegas Gama

Randy Arozarena rompe el silencio tras el incómodo momento con Cal Raleigh

El mexicano respondió al gesto no correspondido en el Clásico Mundial de Béisbol.

Randy Arozarena vivió un momento incómodo con Cal Raleigh en el duelo de fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol.

Era la octava baja cuando el mexicano se dirigió al plato de home para tomar su turno al bat e intentó saludar al estadounidense, quien es su compañero de equipo en los Seattle Mariners; sin embargo, Raleigh lo dejó con la mano estirada.

Al término del encuentro Arozarena explicó que el catcher se limitó a decirle: “Good to see you” (es bueno verte). El jardinero no se guardó y dijo al respecto:

“Se lo voy a decir a lo cubano: Lo que tiene que hacer es irse pa’ casa de la pi***. A lo mexicano: que se vaya pa’ casa de la v****. En inglés: el ‘Good to see you’ que me dijo, que se lo meta en el c***. Me fui”.

Raleigh no se ha pronunciado al respecto, pero una de las teorías del por qué decidió no extenderle la mano a Arozarena fue para no quedar cubierto con brea de pino, la cual usan los bateadores regularmente.

Estados Unidos y México dieron un gran espectáculo

Estados Unidos es uno de los favoritos para ganar el título y lo demostró
El bateo mexicano apareció, pero lo hizo tarde
El pitcheo del Team USA fue superior
Un rally de 5 carreras definió todo
Jarren Duran sigue con el bat encendido
México aún tiene esperanza

