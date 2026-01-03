Randy Arozarena continuará con los Seattle Mariners

Redacción FOX Deportes

Randy Arozarena y los Seattle Mariners llegaron a un acuerdo de extensión de contrato para la temporada 2026, con lo que evitaron el arbitraje salarial.

El jardinero méxico-cubano firmó un pacto de un año por 15.65 millones de dólares, cifra que representó un aumento respecto a su salario de la campaña anterior. Con ello, ambas partes cerraron filas antes de llegar a una audiencia.

The @Mariners have agreed to terms with six arbitration eligible players:



🔹 Randy Arozarena, OF

🔹 Matt Brash, RHP

🔹 Logan Gilbert, RHP

🔹 George Kirby, RHP

🔹 Luke Raley, INF/OF

🔹 Gabe Speier, LHP



🔗 https://t.co/IaiUWeVsi4 pic.twitter.com/xk5FravHQs — Mariners PR (@MarinersPR) January 9, 2026

El acuerdo se concretó previo a la fecha límite del proceso de arbitraje, instancia a la que Arozarena habría acudido de no pactar. El outfielder se encontraba en su último año de elegibilidad para arbitraje salarial, por lo que este convenio le dio certidumbre contractual rumbo a la próxima temporada.

Arozarena llegó a Seattle procedente de los Tampa Bay Rays antes de la fecha límite de cambios de 2024.

En la temporada 2025 disputó 160 juegos, conectó 27 cuadrangulares y se robó 31 bases, estableciendo su mejor registro de home runs en Grandes Ligas y eso le valió ser convocado al Juego de Estrellas.

Al finalizar la campaña 2026, Arozarena perfila su camino hacia la agencia libre tras cumplir seis años de servicio. Antes de eso, el jardinero también tiene en el horizonte su participación con la selección de México en el Clásico Mundial de Béisbol, donde volverá a ser una de las piezas clave del combinado tricolor.