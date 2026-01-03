Redacción FOX Deportes
Randy Arozarena continuará con los Seattle Mariners
El cubano-mexicano logró un acuerdo de extensión y evitó el arbitraje salarial
Randy Arozarena y los Seattle Mariners llegaron a un acuerdo de extensión de contrato para la temporada 2026, con lo que evitaron el arbitraje salarial.
El jardinero méxico-cubano firmó un pacto de un año por 15.65 millones de dólares, cifra que representó un aumento respecto a su salario de la campaña anterior. Con ello, ambas partes cerraron filas antes de llegar a una audiencia.
El acuerdo se concretó previo a la fecha límite del proceso de arbitraje, instancia a la que Arozarena habría acudido de no pactar. El outfielder se encontraba en su último año de elegibilidad para arbitraje salarial, por lo que este convenio le dio certidumbre contractual rumbo a la próxima temporada.
Arozarena llegó a Seattle procedente de los Tampa Bay Rays antes de la fecha límite de cambios de 2024.
En la temporada 2025 disputó 160 juegos, conectó 27 cuadrangulares y se robó 31 bases, estableciendo su mejor registro de home runs en Grandes Ligas y eso le valió ser convocado al Juego de Estrellas.
Al finalizar la campaña 2026, Arozarena perfila su camino hacia la agencia libre tras cumplir seis años de servicio. Antes de eso, el jardinero también tiene en el horizonte su participación con la selección de México en el Clásico Mundial de Béisbol, donde volverá a ser una de las piezas clave del combinado tricolor.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT