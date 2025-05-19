La Selección Mexicana se fortalece rumbo al Clásico Mundial de Béisbol

Redacción FOX Deportes

La Selección Mexicana ya cuenta con varias figuras confirmadas para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se disputará del 5 al 17 de marzo.

Entre ellos destaca Alejandro Kirk, receptor de los Toronto Blue Jays, quien vivirá su primer Clásico tras consolidarse en Grandes Ligas. Su presencia fortalece la posición detrás del plato y suma experiencia ofensiva y defensiva.

Randy Arozarena también confirmó su participación y repetirá con México tras su brillante actuación en 2023.

¡TENEMOS CATCHER! 😎🔥



El campeón de la Liga Americana, Alejandro Kirk, está listo para dejarlo todo y defender la sangre mexicana en el Clásico Mundial 2026 🏆🌎#EsMiSangre 🩸🇲🇽⚾️ pic.twitter.com/FTYjLNWx5L — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) January 1, 2026

El jardinero de los Seattle Mariners se ha convertido en referente del equipo y en una de las caras más reconocibles del proyecto. Su impacto mediático y deportivo lo coloca como pieza clave para las aspiraciones mexicanas.

Además de Kirk y Arozarena, otros nombres que han sido señalados como parte del roster incluyen a Jarren Duran, Andrés Muñoz, Isaac Paredes, Jonathan Aranda, Ramón Urías y Marcelo Mayer.

¡El show de Randy continúa! ✨



Confirmamos a Randy Arozarena para el Clásico Mundial de Beisbol 2026. 🇲🇽



La estrella de los Marineros de Seattle está lista para volver a celebrar en grande. 🙌🏻#EsMiSangre 🩸🇲🇽 pic.twitter.com/CfktPzt8Ll — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) January 1, 2026

Varios de ellos ya participaron en la edición anterior o vienen de campañas sólidas en Grandes Ligas. La expectativa es alta alrededor de la base que está construyendo el cuerpo técnico.

Con este grupo, México busca superar lo hecho en 2023, donde alcanzó las semifinales y elevó el perfil internacional del beisbol nacional. La mezcla de talento joven con peloteros consolidados invita a pensar en otro desempeño histórico. La afición espera que el equipo confirme pronto el roster completo y llegue al torneo con una identidad clara y ambición competitiva.