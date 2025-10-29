¿Qué esperar del Juego 6 de la Serie Mundial?

Hiram Marín

Desde que se supo que Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays se enfrentarían en la Serie Mundial se vaticinó que se tendría un Clásico de Otoño Largo. Hasta el momento el conjunto canadiense lleva la ventaja 3-2 y este viernes tiene una oportunidad de oro para coronarse campeón.

Los Blue jays tienen una oportunidad histórica para coronarse por primera vez desde 1993 y llegan con una impresionante marca en playoffs de 5 ganados y 3 perdidos en un total de 8 juegos. Han anotado 49 carreras y cuentan con bateadores potentes como Vladimir Guerrero Jr., Greorge Springer y Daulton Varsho, entre otros.

En este departamento, los Dodgers buscarán ir contracorriente una vez más, pues no tienen otra más que ganar el sexto juego para poder extender la serie. Los maderos de Shohei Ohtani, Teoscar Hernández y Freddie Freeman, tendrán que salir finos, para poder llevar el Clásico de Otoño a 7 juegos.

With the Blue Jays being one win away from a World Series championship, the cheapest ticket to Game 6 comes out to $2,220.83 CAD 😮‍💨



via @TickPick pic.twitter.com/YctqaauqBa — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 30, 2025

Un duelo que hay que seguir muy de cerca es el del pitcheo. Por los Dodgers estará el japonés Yoshinobu Yamamoto, mientras que por los Blue Jays estará Kevin Gausman, por lo que se espera una auténtica batalla desde el montículo.

Toronto está a un juego de coronarse, los Dodgers necesitan ganar para alargar la serie y lo único seguro es que se espera un encuentro espectacular.