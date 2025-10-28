Alejandro Kirk, la sensación mexicana de la Serie Mundial

Héctor Cantú

Alejandro Kirk está lejos de poseer un físico como el que tienen en común los jugadores de Grandes Ligas. De estatura baja y robusto, el mexicano ha picado piedra para llegar a la Gran Carpa y ahora, consolidarse en el estrellato en la Serie Mundial.

El buen swing de Kirk y su potencia en brazos le ha catapultado a ser uno de los jugadores más decisivos de la batalla final entre su equipo, los Toronto Blue Jays y los favoritos para ser campeones, Los Angeles Dodgers.

Desde el primer partido, Kirk estaba decidido a mostrar su poder ante el mundo. En el primer juego bateó un home run en la parte baja de la sexta entrada ante Anthony Banda para convertirse en el primer jugador mexicano, de nacimiento, en lograr un cuadrangular en la Serie Mundial.

Ahora, en el inolvidable juego 3 de la batalla, Kirk ha vuelto a volarse la cerca para llegar a cinco cuadrangulares en postemporada, igualando el récord de Vinicio Castilla, quien, a diferencia de Alejandro, lo logró en tres diferentes ediciones de postemporada.

Pero el golpe histórico del receptor de los Azulejos de Toronto no solo se queda allí; pues ahora se ha convertido en el tercer receptor en la historia de la MLB en volarse la cerca cuando su equipo está abajo en el marcador.

El tijuanense es una de las grandes figuras de la Serie Mundial 2025 y para el juego 4 y 5 será primordial para que los Blue Jays logren forzar a un séptimo juego la decisión del campeonato.