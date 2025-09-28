Espectacular 'grand slam' del mexicano Alejandro Kirk

Redacción FOX Deportes

El catcher mexicano Alejandro Kirk fue la gran figura en la victoria de los Toronto Blue Jays este domingo al conectar un grand slam en la primera entrada frente a los Tampa Bay Rays. El batazo con bases llenas puso de inmediato a su equipo con ventaja de 5-1, marcando el tono ofensivo del encuentro desde el arranque.

El cuadrangular de Kirk salió por el jardín izquierdo y fue un golpe decisivo en el inicio del partido. Con este batazo, el catcher mexicano impulsó cuatro carreras que le dieron a Toronto la tranquilidad necesaria para manejar el juego a su favor.

El impacto del grand slam fue tal que los Rays nunca pudieron recuperarse de ese golpe temprano. Toronto aprovechó la inercia para mantener el control del marcador y afianzar su ofensiva durante los siguientes episodios.

Para Kirk, el batazo significó un momento destacado en su temporada, reafirmando su peso en la alineación de los Blue Jays. La conexión resonó como una muestra del poder mexicano en Grandes Ligas y como un aporte fundamental en una victoria clave para Toronto.