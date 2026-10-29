¡Puro sabor venezolano! William Contreras, MVP de la Serie Mundial

EFE

El venezolano William Contreras, estrella de los Cerveceros de Milwaukee, fue elegido este miércoles como Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial ganada por su franquicia 4-1 a los Rays de Tampa Bay.



"Ya lo dije, no tengo palabras. Estoy agradecido con mis compañeros, con Pat Murphy, con mis lanzadores. Amo a estos chicos", afirmó Contreras tras recibir el premio.

Los Cerveceros ganaron por 1-4 este miércoles el quinto partido de la Serie Mundial y conquistaron el primer título de su historia.



Contreras fue protagonista con un doble en la sexta entrada que impulsó a Christian Yelich para el 3-0. Poco después, el venezolano anotó la cuarta carrera gracias a un elevado de sacrificio de Cooper Pratt.

"Gracias a mis compañeros, a los lanzadores. Estoy muy orgulloso. ¡Vamos, Cerveceros!", concluyó el venezolano.