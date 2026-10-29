La gloria es de Milwaukee Brewers: campeones de la Serie Mundial

Héctor Cantú

Milwaukee Brewers hicieron historia al conquistar su primer título de la Serie Mundial, luego de superar a Tampa Bay Rays en el quinto juego de la edición 2026.

Tras el sorpresivo resultado del cuarto encuentro, que obligó a los Brewers a postergar su celebración, el conjunto de Milwaukee tuvo una nueva oportunidad de alcanzar la gloria y dejar de formar parte de los equipos de la MLB que nunca habían conquistado el campeonato.

Los Brewers volvieron a mostrar su poderío ofensivo desde la segunda entrada, cuando Cooper Pratt conectó una línea al jardín central que permitió a Brice Turang anotar la primera carrera.

En el quinto episodio, los visitantes ampliaron la ventaja y pusieron contra las cuerdas a los ‘Mantarrayas’, que no encontraron respuesta ofensiva para revertir el marcador.

Esta vez fue David Hamilton quien conectó un sólido batazo al jardín derecho para impulsar a Cooper Pratt, quien se encontraba en la tercera base.

El encuentro tomó un rumbo definitivo en la parte alta de la quinta entrada, cuando William Contreras conectó un poderoso doblete al jardín izquierdo que estuvo cerca de convertirse en jonrón y permitió a Christian Yelich ampliar la ventaja.

Posteriormente, un elevado de sacrificio de Cooper Pratt impulsó a Contreras hasta el plato para conseguir la cuarta carrera de Milwaukee.

Tampa Bay apenas consiguió dos imparables durante el encuentro, una discreta actuación ofensiva que le impidió reaccionar y terminó por sellar la coronación de los Brewers.

Fue hasta la novena entrada cuando Tampa Bay logró reducir la diferencia, pero la historia estaba prácticamente escrita.

La espera para Milwaukee ha sido larga. Fueron más de 40 años para que finalmente llegara aquel título que se les negó en 1982 cuando jugaron su primera y última Serie Mundial. Hoy la historia les da la bienvenida al olimpo de la MLB.