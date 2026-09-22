Pete Crow-Armstrong hizo historia y entró al club '40-40'

Hiram Marín

Esta ha sido una gran temporada para Pete Crow-Armstrong. No solo sus home runs, de los cuales lleva 45 y continúa en la lucha por el campeonato de cañoneros, si no también con las bases robadas. El jardinero central de los Chicago Cubs se sumó al selecto club 40-40, con dicho número de los rubros mencionados.

Crow-Armstrong se convirtió apenas en el séptimo jugador que consigue 40 home runs y 40 bases robadas en una misma temporada y además es el único jugador de los Cubs en conseguirlo.

Se trató de un medio día de ensueño para el jugador de los Cubs y sin duda lo que le dijo el manager Craig Counsell a los fans fue claro: “ustedes les van a poder contar algún día a sus nietos acerca de lo que acaban de ver”. "

Counsell agregó: “Todo lo que Pete ha hecho este año ha sido realmente increíble. Sé que es un algo histórico, pero creo que ya lo hemos visto todo este año, la verdad, ¿saben? Y creo que la gente de aquí lo ha celebrado de una manera muy espectacular. Nunca lo había visto antes, la verdad".