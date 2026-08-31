Un 'bambinazo' bastó para darle el triunfo a los Chicago Cubs

Redacción FOX Deportes

En una auténtica batalla defensiva en Wrigley Field, los Chicago Cubs superaron 2-1 a los Milwaukee Brewers en el último duelo de la serie.

La serpentina de Kevin Gausman maniató a la ofensiva visitante al colgar ceros clave durante siete sólidas entradas en la loma. Por los Brewers, el zurdo DL Hall laboró en el relevo pero no pudo evitar el daño tempranero que inclinó la balanza en favor de los locales.

El momento estelar del encuentro llegó en el tercer episodio gracias al poder del jardinero Pete Crow-Armstrong. Crow-Armstrong descargó un batazo de cuatro esquinas —su cuadrangular número 39 de la campaña— para remolcar las dos únicas carreras de la novena de Chicago.

La única anotación de Milwaukee cayó en la cuarta entrada, impulsada por la ofensiva de un lineup comandado por Jackson Chourio y Brice Turang.

Con esta apretada victoria, los Cubs colocan su marca en 79-62 y evitan la barrida ante sus rivales divisionales. Por su parte, la novena de Milwaukee queda con registro de 87-54 tras conectar cinco imparables a lo largo del juego.

El pitcheo de relevo de Chicago apretó los puños en el noveno capítulo para sellar el triunfo por la mínima.De cara a la recta final rumbo a los playoffs, Milwaukee mantiene el liderato firme de la División Central de la Liga Nacional.

No obstante, Chicago recortó distancia en la tabla para afianzarse en la pelea por los boletos de comodín. Ambos cuadros demostraron intensidad de postemporada en un duelo que anticipa un cierre ardiente en la Liga Nacional.