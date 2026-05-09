Murió Bobby Cox, legendario manager de Braves

Redacción FOX Deportes

El béisbol de las Grandes Ligas está de luto tras confirmarse la muerte de Bobby Cox a los 84 años de edad. La legendaria figura de los Atlanta Braves dejó una huella imborrable como uno de los managers más exitosos en la historia del deporte.

La organización de Atlanta confirmó su fallecimiento este 9 de mayo, aunque no reveló la causa. Cox permanecía delicado de salud desde el derrame cerebral que sufrió en 2019.

We mourn the passing of Hall of Famer Bobby Cox, the fourth-winningest manager in MLB history.



Cox led the Atlanta Braves to unprecedented success, winning 14 straight division titles from 1991-2005, along with 5 NL pennants and the 1995 World Series championship.



The four-time… pic.twitter.com/EzMadqcHkL — MLB (@MLB) May 9, 2026

Antes de convertirse en un histórico dirigente, Cox tuvo una breve carrera como jugador en las Grandes Ligas con los New York Yankees entre 1968 y 1969. El ex tercera base también pasó varios años en Ligas Menores y en la liga venezolana antes de dar el salto como coach y posteriormente manager. Su verdadero legado llegó desde el dugout, donde construyó una de las dinastías más dominantes que ha visto la MLB.

Como manager acumuló 2,504 victorias, cifra que lo coloca entre los más ganadores de todos los tiempos en Grandes Ligas. Dirigió a los Atlanta Braves y a los Toronto Blue Jays, aunque fue en Atlanta donde alcanzó la inmortalidad deportiva.

Bajo su mando, los Braves conquistaron 14 títulos divisionales consecutivos entre 1991 y 2005, además de ganar la Serie Mundial de 1995. También fue nombrado Manager del Año en cuatro ocasiones y entró al Salón de la Fama en 2014.

Cox fue reconocido por su capacidad para desarrollar talento y por liderar a figuras como Greg Maddux, Tom Glavine, John Smoltz y Chipper Jones durante la época dorada de Atlanta. Su intensidad quedó reflejada también en el récord histórico de expulsiones para un manager en MLB.

Más allá de los números, Bobby Cox será recordado como uno de los grandes arquitectos del beisbol moderno y como el rostro de una era inolvidable para los Braves