Con gran remontada, los Reds rompieron su racha negativa

Redacción FOX Deportes

Los Cincinnati Reds derrotaron 3-1 a los Houston Astros en el Great American Ball Park y por fin dejaron atrás una racha de ocho derrotas consecutivas.

Chase Burns brilló desde la lomita con una sólida apertura de seis entradas y superó en el duelo al también derecho Spencer Arrighetti. La ofensiva local aprovechó un error clave en los jardines para darle la vuelta al marcador. Ante más de 35 mil aficionados en el Star Wars Day, Cincinnati volvió a sonreír.

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Burns permitió apenas una carrera y cuatro imparables, además de recetar dos ponches y otorgar tres bases por bolas para mejorar su récord a 4-1. El único daño que recibió fue un cuadrangular solitario de Braden Shewmake, que adelantó a Houston en la pizarra.

El joven lanzador mostró sangre fría en el sexto inning tras aceptar un doblete de Yordan Alvarez y retirar después a los siguientes tres bateadores. Su labor dejó encaminado el triunfo de los Reds.

La reacción llegó en la quinta entrada gracias a una jugada que cambió el rumbo del encuentro. Un elevado de José Treviño se le escapó al jardinero derecho Cam Smith entre el sol y las sombras, situación que permitió que Cincinnati colocara corredores en posición de anotar.

Matt McLain aprovechó de inmediato y conectó un sencillo productor de dos carreras para darle la ventaja a los locales. Más tarde, Elly De La Cruz añadió otra rayita con un imparable al izquierdo.

De La Cruz volvió a ser el motor ofensivo de Cincinnati al terminar con dos imparables y una carrera producida en un momento clave.

Después del trabajo de Burns, Brock Burke, Graham Ashcraft y Pierce Johnson colgaron innings perfectos para sellar la victoria.

Johnson se apuntó su primer salvamento de la temporada y los Reds evitaron que la mala racha siguiera creciendo. Houston, por su parte, vio caer a Arrighetti por primera vez en sus últimas cinco aperturas.