Max Muncy y Kiké Hernández seguirán siendo Dodgers

Hiram Marín

Los Angeles Dodgers aseguraron la continuidad de dos piezas importantes de su roster al concretar extensiones con Max Muncy y Kiké Hernández.

La organización confirmó ambos acuerdos antes del arranque de la temporada 2026. La directiva priorizó mantener experiencia y versatilidad dentro del grupo. Las decisiones fortalecen la base veterana de los bicampeones.

Dodgers, UTIL Kiké Hernández agree to a deal, per Hernández's Instagram. pic.twitter.com/XVMDGYnXKS — MLB (@MLB) February 12, 2026

Muncy acordó una extensión por un año con salario garantizado de 10 millones de dólares. El convenio lo mantiene bajo contrato al menos hasta la temporada 2027. El acuerdo incluye además una opción del club para 2028 con una cláusula de rescisión. El infielder entra así a su novena campaña con la franquicia.

A lo largo de su etapa con el equipo, Muncy se consolidó como uno de los principales bateadores de poder del plantel. Es líder histórico de la franquicia en home runs de postemporada.c

Dodgers, INF Max Muncy agree to one-year extension with a club option for 2028. pic.twitter.com/AnS867LQob — MLB (@MLB) February 12, 2026

Su producción ofensiva y experiencia han sido relevantes en múltiples carreras de playoffs. La organización reafirmó su confianza en su aporte dentro y fuera del terreno.

Por su parte, Hernández firmó un contrato por un año y 4.5 millones de dólares. El 'utility' de 34 años aporta flexibilidad defensiva al poder desempeñarse en varias posiciones del cuadro y los jardines. Su regreso garantiza profundidad y conocimiento del sistema del equipo. Con ambos acuerdos, Los Angeles Dodgers mantienen estabilidad rumbo a la nueva campaña.