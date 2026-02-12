Hiram Marín
Max Muncy y Kiké Hernández seguirán siendo Dodgers
Ambos jugadores, campeones con Los Angeles, firmaron extensiones de contrato
Los Angeles Dodgers aseguraron la continuidad de dos piezas importantes de su roster al concretar extensiones con Max Muncy y Kiké Hernández.
La organización confirmó ambos acuerdos antes del arranque de la temporada 2026. La directiva priorizó mantener experiencia y versatilidad dentro del grupo. Las decisiones fortalecen la base veterana de los bicampeones.
Muncy acordó una extensión por un año con salario garantizado de 10 millones de dólares. El convenio lo mantiene bajo contrato al menos hasta la temporada 2027. El acuerdo incluye además una opción del club para 2028 con una cláusula de rescisión. El infielder entra así a su novena campaña con la franquicia.
A lo largo de su etapa con el equipo, Muncy se consolidó como uno de los principales bateadores de poder del plantel. Es líder histórico de la franquicia en home runs de postemporada.c
Su producción ofensiva y experiencia han sido relevantes en múltiples carreras de playoffs. La organización reafirmó su confianza en su aporte dentro y fuera del terreno.
Por su parte, Hernández firmó un contrato por un año y 4.5 millones de dólares. El 'utility' de 34 años aporta flexibilidad defensiva al poder desempeñarse en varias posiciones del cuadro y los jardines. Su regreso garantiza profundidad y conocimiento del sistema del equipo. Con ambos acuerdos, Los Angeles Dodgers mantienen estabilidad rumbo a la nueva campaña.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT