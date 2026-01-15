Los Dodgers dan el 'cañonazo' de la agencia libre con Kyle Tucker

Hiram Marín

Los Angeles Dodgers han acordado con el jardinero Kyle Tucker un contrato de agencia libre por cuatro años y 240 millones de dólares.

La llegada de Tucker se da tras intensas negociaciones con varios equipos interesados, incluidos los Mets y los Blue Jays.



El pacto incluye cláusulas de 'opt‑out' tras las temporadas dos y tres. Con esto, Tucker se convierte en una de las piezas ofensivas más valiosas firmadas en esta agencia libre.

Dodgers, OF Kyle Tucker reportedly agree to deal, per multiple reports including @MLBNetwork insider @JonHeyman. pic.twitter.com/9leXoqVCCC — MLB (@MLB) January 16, 2026

Tucker, de 29 años, es cuatro veces All‑Star y ha sido Silver Slugger, con un historial ofensivo muy sólido desde 2018. La temporada 2025 la jugó con los Chicago Cubs, con 22 home runs, 73 impulsadas y 25 bases robadas en 136 juegos.

La campaña incluyó lesiones, como una fractura en la mano derecha y una distensión en la pantorrilla, que afectaron su segunda mitad.

Antes de su año con los Cubs, pasó siete temporadas con los Houston Astros y fue parte del equipo campeón de la Serie Mundial 2022.

Kyle Tucker is a Dodger pic.twitter.com/Ru190OEIgZ — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) January 16, 2026

Los Dodgers buscan reforzar su ofensiva y su outfield tras ser bicampeones de la Serie Mundial recientemente.

La adición de Tucker se suma al plantel estelar que ya incluye figuras como Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman.

Su versatilidad como bateador zurdo y su impacto en varias facetas del juego elevan las expectativas de Los Angeles para la temporada 2026.

Dado el tamaño y la estructura del contrato, la maniobra también tiene implicaciones en el tope salarial y futuras decisiones de la novena californiana.