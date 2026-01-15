Hiram Marín
Los Dodgers dan el 'cañonazo' de la agencia libre con Kyle Tucker
El codiciado jardinero se integrará a los campeones procedente de los Chicago Cubs
Los Angeles Dodgers han acordado con el jardinero Kyle Tucker un contrato de agencia libre por cuatro años y 240 millones de dólares.
La llegada de Tucker se da tras intensas negociaciones con varios equipos interesados, incluidos los Mets y los Blue Jays.
El pacto incluye cláusulas de 'opt‑out' tras las temporadas dos y tres. Con esto, Tucker se convierte en una de las piezas ofensivas más valiosas firmadas en esta agencia libre.
Tucker, de 29 años, es cuatro veces All‑Star y ha sido Silver Slugger, con un historial ofensivo muy sólido desde 2018. La temporada 2025 la jugó con los Chicago Cubs, con 22 home runs, 73 impulsadas y 25 bases robadas en 136 juegos.
La campaña incluyó lesiones, como una fractura en la mano derecha y una distensión en la pantorrilla, que afectaron su segunda mitad.
Antes de su año con los Cubs, pasó siete temporadas con los Houston Astros y fue parte del equipo campeón de la Serie Mundial 2022.
Los Dodgers buscan reforzar su ofensiva y su outfield tras ser bicampeones de la Serie Mundial recientemente.
La adición de Tucker se suma al plantel estelar que ya incluye figuras como Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman.
Su versatilidad como bateador zurdo y su impacto en varias facetas del juego elevan las expectativas de Los Angeles para la temporada 2026.
Dado el tamaño y la estructura del contrato, la maniobra también tiene implicaciones en el tope salarial y futuras decisiones de la novena californiana.
