Malas noticias en los Blue Jays: Max Scherzer se lesionó

Redacción FOX Deportes

Los Toronto Blue Jays colocaron a Max Scherzer en la lista de lesionados de 15 días por tendinitis en el antebrazo derecho e inflamación en el tobillo izquierdo.

El movimiento se dio este lunes y representa otro golpe a una rotación que vive una crisis constante. La cantidad de pitchers fuera de actividad ya compite con la de brazos disponibles. El panorama, a finales de abril, luce cada vez más complicado para el equipo canadiense.

ROSTER MOVES:



🔹 RHP Max Scherzer placed on 15-day IL (right forearm tendinitis, left ankle inflammation)



🔹 RHP Chase Lee recalled from Triple-A and will be active tonight pic.twitter.com/fEMisHJuxb — Toronto Blue Jays (@BlueJays) April 27, 2026

El veterano ha lidiado con la molestia en el antebrazo desde su segunda apertura del año, que terminó antes de lo previsto por precaución.

Desde entonces, sus números reflejan el problema: 12.2 entradas, 19 carreras limpias, seis home runs, siete bases por bolas y apenas seis ponches. Incluso tras su salida más reciente ante los Cleveland Guardians, Scherzer negó que el antebrazo fuera la causa principal. La inconsistencia encendió alertas dentro del cuerpo técnico.

El propio pitcher explicó que el tobillo fue el mayor obstáculo en su última presentación, al punto de modificar su mecánica. Detectó en video cómo alteró sus movimientos para proteger el pie de apoyo, lo que terminó por afectar su desempeño.

Max Scherzer, emocionado por volver a los diamantes El pitcher de los Texas Rangers fue operado recientemente de la espalda

Scherzer entiende el riesgo de compensar una lesión con otra parte del cuerpo, por lo que respaldó la decisión médica. Considera que parar ahora, en abril, puede evitar un problema mayor más adelante.

La baja abre otro hueco en la rotación de Toronto, que ya perdió a Cody Ponce por cirugía de ligamento cruzado, mientras Shane Bieber sigue en recuperación y Bowden Francis pasó por Tommy John.

El regreso de Trey Yesavage está cerca, mientras José Berríos continúa su rehabilitación en Triple-A. Opciones como Eric Lauer podrían cubrir el turno, aunque el equipo sigue en una lucha constante por sostenerse.