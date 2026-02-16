Max Scherzer y los Blue Jays continuarán trabajando juntos

Redacción FOX Deportes

Max Scherzer, veterano pitcher, tres veces ganador del Premio Cy Young, acordó un contrato de un año y 3 millones de dólares con los Toronto Blue Jays para la temporada 2026, con incentivos que podrían aumentar su salario hasta 10 MDD.

El acuerdo incluye protección no-trade y está sujeto a que el veterano lanzador apruebe el examen físico correspondiente. Scherzer, de 41 años, se prepara así para disputar su temporada número 19 en Grandes Ligas. La organización mantiene confianza en su experiencia dentro de la rotación.

La renovación se concreta después de una campaña 2025 en la que registró marca de 5-5 y efectividad de 5.19 en 17 aperturas. Durante ese año también tuvo participación en la postemporada. Toronto alcanzó la Serie Mundial en ese recorrido. El derecho aportó profundidad y liderazgo al cuerpo de lanzadores.

Con la firma del nuevo contrato, se despejan las versiones que apuntaban a un posible retiro este invierno. El propio acuerdo confirma su intención de continuar en activo. La decisión ofrece estabilidad a la rotación rumbo a 2026. El club asegura continuidad con un brazo de amplia trayectoria.

Scherzer suma una carrera destacada que incluye múltiples selecciones al Juego de Estrellas y tres premios Cy Young. Su permanencia representa una apuesta por la experiencia en un roster competitivo.

Toronto mantiene aspiraciones altas para la próxima temporada. El acuerdo cierra cualquier especulación sobre el final inmediato de su carrera.