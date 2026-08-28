Los Yankees se cobraron muchas y humillaron a los Red Sox

Redacción FOX Deportes

Los New York Yankees propinaron una paliza descomunal de 16-1 a los Boston Red Sox en el Yankee Stadium para cerrar la serie con autoridad.

La ofensiva neoyorquina explotó con un ataque total de 18 imparables, castigando sin piedad al abridor rival Ranger Suárez y al relevo de los 'patirrojos' desde las primeras entradas.

El batazo estelar del compromiso llegó por conducto de Heliot Ramos, quien conectó un cuadrangular de tres carreras para dinamitar el juego a favor de los locales.

The @Yankees take 3 of 4 and clinch the season series vs. Boston! pic.twitter.com/wPiCR3anPO — MLB (@MLB) August 30, 2026

A la fiesta del 'bambinazo' se unieron Paul Goldschmidt, Austin Wells y José Caballero, este último coronando el festín ofensivo con otro tablazo de tres anotaciones en los capítulos finales.

Desde la loma de los disparos, la labor de los 'Bombarderos del Bronx' fue completamente dominante de principio a fin. El abridor Will Warren firmó una salida de calidad al trabajar siete entradas completas con siete ponches marcados y permitiendo únicamente una carrera limpia, contando además con el respaldo defensivo brillante de Jazz Chisholm Jr.

Con esta contundente victoria de 15 carreras de diferencia, los Yankees sellan un triunfo revitalizante ante su acérrimo rival de división en la recta final de la temporada regular.

Boston apenas logró romper el cero en el octavo episodio tras un sencillo remolcador de Nick Sogard, evitando la blanqueada pero sufriendo un descalabro escandaloso en Nueva York.