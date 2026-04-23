Los Yankees castigan a Boston y barren la serie en Fenway Park

Redacción FOX Deportes

Los New York Yankees completaron la barrida en Fenway Park con un triunfo sólido de 4-2 sobre los Boston Red Sox. El encuentro se mantuvo cerrado durante seis entradas, con dominio de los abridores y ventaja intermitente para los locales. Sin embargo, Nueva York volvió a mostrar su capacidad de reacción en los momentos clave.

El juego arrancó con Boston tomando la delantera en la segunda entrada gracias a un doble productor de Marcelo Mayer. Más tarde, un cuadrangular de Carlos Narváez devolvió la ventaja a los locales en el quinto episodio. Antes, Jazz Chisholm Jr. había empatado con un vuelacercas solitario, en un duelo que se mantuvo tenso y con pocas libertades ofensivas.

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La historia cambió en la séptima entrada, cuando los Yankees armaron un rally decisivo tras la salida del abridor Payton Tolle. Con las bases llenas, Cody Bellinger conectó un sencillo productor de dos carreras que le dio la vuelta al marcador. Poco después, Aaron Judge añadió una más para asegurar la ventaja en un inning que definió el rumbo del partido.

En el montículo, Cam Schlittler firmó una actuación dominante con ocho entradas de apenas dos carreras (una limpia) y cinco ponches, limitando a Boston a solo cuatro imparables. David Bednar cerró la puerta en la novena para sellar la victoria, que además significó la sexta consecutiva para Nueva York y una barrida en territorio rival.