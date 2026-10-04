Los White Sox dieron golpe de autoridad y tomaron ventaja

Redacción FOX Deportes

Hagen Smith laboró durante dos dos tercios de entrada sin permitir hit para iniciar la blanqueada combinada de Chicago White Sox 3-0 sobre Cleveland Guardians.

Tras perder la ubicación con tres boletos seguidos en el tercer tramo, el relevista Bryan Hudson entró para sofocar el peligro haciendo linar a Chase DeLauter. El cuerpo de cinco lanzadores de Chicago apenas toleró tres imparables en las nueve entradas del juego.

MUNETAKA MURAKAMI. POSTSEASON HOME RUN. LET'S GO! pic.twitter.com/tTJ30yH3FQ — Chicago White Sox (@whitesox) October 3, 2026

Por Cleveland, el novato zurdo Parker Messick cargó con el descalabro al permitir dos carreras y cuatro hits en cuatro entradas y un tercio. Los bates de los Guardians se mostraron completamente atados ante la serpentina visitante, ponchándose diez veces en total. La escuadra local dejó las bases llenas en la tercera entrada, desperdiciando su oportunidad más clara de anotar.

El batazo que definió el encuentro llegó en la alta del cuarto episodio con la pizarra empatada sin anotaciones entre ambas novenas.

Took the lead and never looked back pic.twitter.com/liAgz36Enb — Chicago White Sox (@whitesox) October 3, 2026

El bateador japonés Munetaka Murakami descargó un cuadrangular de dos carreras ante los lanzamientos de Messick por todo el jardín central. Colson Montgomery agregó un doblete remolcador en el séptimo tramo para sellar el marcador 3-0.

Grant Taylor asumió el protagonismo desde el relevo de Chicago al colgar cuatro entradas en blanco con seis ponches recetados sin otorgar boletos. Taylor contuvo sin sobresaltos el intento de reacción de la alineación de Cleveland durante el último tercio del juego. Anthony Kay vino en el noveno capítulo para retirar a los tres bateadores en fila y amarrar el salvamento.