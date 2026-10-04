Los Dodgers pegaron primero y ya mandan en la NLDS

Hiram Marín

La legendaria colina de Chavez Ravine retumbó en el inicio de la Serie Divisional de la Liga Nacional, donde los Dodgers pegaron primero e impusieron condiciones con un triunfo de 5-3 sobre los Atlanta Braves.

La magistral labor desde el montículo de Tarik Skubal fue el motor de Los Angeles, trabajando seis sólidas entradas de solo dos imparables, siete ponches y una sola carrera permitida para maniatar por completo a la explosiva ofensiva visitante.

Three @Dodgers homers and a statement made in NLDS Game 1! pic.twitter.com/oxZckg8cH7 — MLB (@MLB) October 3, 2026

El momento que definió el encuentro llegó en el cierre del cuarto episodio, cuando la ofensiva angelina rompió el cero y tomó el control definitivo del juego.

Tras un pasaporte otorgado a Freddie Freeman, Teoscar Hernández descargó un descomunal home run de dos carreras por el jardín izquierdo-central que encendió la tribuna. Acto seguido, Kyle Tucker conectó otro bambinazo solitario para sellar un ataque electrizante que puso la pizarra 3-0.

El poder de los cañones de Los Angeles no se detuvo ahí y Max Muncy sumó otro estacazo solitario en la sexta entrada para ampliar la ventaja. Por los Braves, Sean Murphy descontó con un vuelacercas solitario en ese mismo sexto capítulo, pero el relevo intermedio de la escuadra local contuvo la reacción de Atlanta durante el séptimo y octavo inning para mantener el choque bajo control.

El dramático noveno episodio trajo tensión pura cuando Ozzie Albies conectó cuadrangular de dos carreras ante Tanner Scott para acercar a los Braves 5-3 sin outs. Sin embargo, el mánager Dave Roberts echó mano de Evan Phillips, quien dominó a Austin Riley con un batazo al short stop para el último out, bajando el telón y amarrando la primera victoria de la serie para los californianos.