Los San Diego Padres están cerca de ser vendidos

Redacción FOX Deportes

La familia del fallecido propietario de los San Diego Padres, Peter Seidler, está muy cerca de concretar la venta del equipo, de acuerdo a fuentes cercanas a las negociaciones.

El proceso se ha manejado con total discreción y la organización no ha emitido comentarios públicos al respecto.

El diario The Wall Street Journal adelantó que el acuerdo sería con el multimillonario de capital privado José E. Feliciano y su esposa, Kwanza Jones.

Exclusive: In a record price for an MLB team, the San Diego Padres are near a $3.9 billion sale to a private-equity billionaire and his wife https://t.co/TculjceFPO — The Wall Street Journal (@WSJ) April 17, 2026

La cifra rondaría los 3.9 mil millones de dólares, lo que representaría un nuevo récord para una franquicia de Major League Baseball, dejando atrás los cerca de 2.4 mil millones que pagó Steven Cohen por los New York Mets en 2020.

Feliciano, de 53 años, es cofundador y socio director de Clearlake Capital, firma con sede en Santa Mónica, California. La empresa formó parte del grupo que adquirió al Chelsea FC en 2022, con Todd Boehly —también accionista minoritario de los Los Angeles Dodgers— como presidente del club inglés.

La familia Seidler comenzó a explorar la venta en noviembre pasado, dos años después del fallecimiento de Peter Seidler. Desde entonces, su hermano, John Seidler, se ha mantenido como presidente del equipo.

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Peter Seidler formó parte del grupo que compró a los Padres en 2012 y asumió como propietario principal en 2020. Su agresividad para invertir y su obsesión por llevar a la franquicia a su primera Serie Mundial conectaron de inmediato con la afición, mientras el gerente general A.J. Preller armó equipos protagonistas que han alcanzado la postemporada en cuatro de las últimas seis campañas, algo nunca antes visto en la organización.

El valor proyectado de la venta también refleja el peso de la franquicia como la única en San Diego dentro de las cuatro grandes ligas de Norteamérica, con una afición entregada y una casa de primer nivel en el Petco Park. El equipo ha roto récords de asistencia en cada una de las últimas tres temporadas, incluyendo la más reciente, cuando reunió a 3,437,201 aficionados, la segunda cifra más alta en MLB, solo por detrás de los Dodgers.

Feliciano nació en Puerto Rico, donde creció antes de estudiar en Princeton y Stanford. Hace dos décadas cofundó Clearlake Capital.