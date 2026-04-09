El Día de Muertos, presente en el uniforme alternativo de los Padres

Hiram Marín

Los San Diego Padres presentaron su uniforme 'City Connect' para la temporada 2026, inspirado directamente en el Día de Muertos como eje cultural.

Este lanzamiento forma parte de la estrategia de Major League Baseball junto con la marca Nike para reforzar la identidad local de cada equipo. En este caso, el enfoque se centra en la fuerte conexión entre San Diego y la cultura mexicana.

Para nuestra familia, San Diego y los fieles, por siempre.



For our family, San Diego, and the Faithful, forever. pic.twitter.com/4QwQhpcAvg — San Diego Padres (@Padres) April 9, 2026

El diseño del uniforme destaca por una base en azul marino u obsidiana, combinada con detalles en tonos cempasúchil, rosa y dorado, evocando el carácter festivo de la celebración. La tipografía en el pecho aparece en color hueso con delineados anaranjados, mientras que el conjunto incluye pantalón claro con franjas decorativas.

Uno de los elementos más distintivos es el parche de La Catrina en la manga, símbolo icónico del Día de Muertos. También se integran flores y patrones tradicionales dentro de la estética general del uniforme.

La nueva indumentaria será utilizada en los juegos de local de los viernes durante la temporada 2026 en el Petco Park, siguiendo la tradición de uso de los uniformes City Connect.

Este rediseño reemplaza al modelo anterior de colores rosa y menta que se utilizó entre 2022 y 2025, el cual estaba enfocado en la identidad binacional entre San Diego y Tijuana. Ahora, el concepto evoluciona hacia una representación más simbólica, centrada en la memoria, la tradición y la herencia cultural mexicana.

Two Cultures. One Family.



The San Diego Padres’ Nike MLB City Connect uniform is a continued celebration of the binational region, culture and traditions.



From the La Catrina patch to the marigold pattern sublimated onto the sleeves and bone-colored pants, the uniforms were… pic.twitter.com/JV1mE1HgQG — Nike (@Nike) April 9, 2026

Dentro del programa City Connect, múltiples equipos de MLB han presentado uniformes desde su lanzamiento en 2021, incluyendo a los Boston Red Sox, Chicago White Sox, Los Angeles Dodgers, Miami Marlins y San Francisco Giants.

Con el paso de los años se han sumado organizaciones como los Houston Astros, Washington Nationals, Milwaukee Brewers y Colorado Rockies.

Para 2026, el programa ya contempla incluso segundas versiones en varios clubes, consolidándose como una de las principales plataformas de innovación visual en las Grandes Ligas.