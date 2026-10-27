Enrique Gómez
¡Los Rays están vivos! A punto de ser barridos, remontaron en extra innings
Tras recibir un home run en la 12da entrada, Tampa Bay mostró toda su resiliencia
La Serie Mundial está viva. A un equipo con la resiliencia de los Rays no se le puede dar por muerto, por más que el conteo esté 3-1 en favor de los Brewers.
Pese a recibir un home run en extra innings que lo amenazaba con ser barrido en la final de la MLB, Tampa Bay se levantó y en el último turno al bat, remontó en la baja de 12da entrada y desbloqueó el quinto partido.
Victoria 4-3 de los Rays en el Tropicana Field. Con esta victoria, el equipo que dirige Kevin Cash le dio esperanza a su público ante un equipo que justamente venía de barrer a los Dodgers.
El marcador no se movió por seis entradas, pero en la parte alta y baja de la 12da, se sacudió fuertemente y la afición vivió todas las emociones posibles.
Tampa Bay abrió el marcador en la 2da baja cuando Chandler Simpson conectó un doble que llevó a Jonny DeLuca hasta el plato y también concretó las últimas dos carreras del duelo (Cedric Mullins y Nick Fortes).
La victoria fue para el lanzador zurdo Ian Seymour, pues minimizó el daño a solamente el home run de Cooper Pratt en la 12da entrada, mientras que Shane Drohan fue quien cargó con la derrota, pues encajó las dos carreras de la voltereta y permitió bases casi llenas y sin outs.
Ben Williamson fue quien pegó el ‘hit de oro’ con el que remolcó a Fortes al home para el 4-3.
El juego 5 de la Serie Mundial se jugará una vez más en Florida y tras una victoria llena de honor y resiliencia, el equipo espera acercarse un poco más a la posibilidad de llevar el Clásico de Otoño al séptimo juego.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT