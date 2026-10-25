Francisco Lindor ganó el premio Roberto Clemente de MLB

Redacción FOX Deportes

El shortstop puertorriqueño de los New York Mets, Francisco Lindor, fue honrado como el ganador del Premio Roberto Clemente 2026.

Este significativo reconocimiento destaca tanto su rendimiento en el terreno como su notable impacto positivo fuera de él. Lindor fue distinguido principalmente por sus aportaciones caritativas, incluyendo su apoyo financiero a la educación infantil y su alianza con el Miracle Treat Day para recaudar fondos en beneficio de hospitales para niños.

Congratulations to Francisco Lindor of the New York Mets, winner of the 2026 Roberto Clemente Award presented by Capital One! ? pic.twitter.com/0pc0IhIoAs — MLB (@MLB) October 26, 2026

El Premio Roberto Clemente es una de las máximas distinciones de las Grandes Ligas que honra al legendario pelotero boricua y miembro del Salón de la Fama.

Se entrega anualmente al jugador de las Mayores que mejor ejemplifica el carácter, el trabajo en la comunidad, la filantropía y las contribuciones tanto dentro como fuera del campo de juego. Cada una de las treinta organizaciones de la liga nomina anualmente a un representante para optar por este galardón.

Entre otros de los candidatos nominados por sus respectivos equipos en la edición 2026 figuró el jardinero George Springer. Asimismo, el selecto grupo de ganadores en ediciones anteriores incluye a figuras recientes de la talla de Salvador Pérez (2024), Aaron Judge (2023) y Justin Turner (2022).

The Roberto Clemente Award presented by Capital One is the most prestigious individual award given by Major League Baseball!



Here are just a few of the many philanthropic efforts of Francisco Lindor that make him worthy of being chosen as this year’s winner ? https://t.co/cJ3CbHFygz pic.twitter.com/rg5otk62yW — MLB (@MLB) October 26, 2026

Con esta victoria, Lindor también se unió a destacados compatriotas puertorriqueños galardonados en el pasado como Edgar Martínez, Carlos Delgado, Carlos Beltrán y Yadier Molina.

Al recibir la distinción, el pelotero compartió su gratitud manifestando: “Es un honor. Es un gran premio porque, al final del día, te reconoce dentro y fuera del campo”. Además, Lindor reflexionó sobre el rol de los atletas en la sociedad al expresar: "A veces, a los atletas se nos puede ver muy lejanos del público general, pero no es así, estamos en las comunidades".